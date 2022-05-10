На Львівщині благодійники замість гуманітарки ввозили брендовий одяг

У Львівській області викрили благодійну організацію, яка ввозила одяг та взуття відомих брендів під виглядом гуманітарної допомоги. Вартість товару становить понад 11 мільйонів гривень. Про це повідомив у Facebook голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

«Одна з благодійних організацій налагодила на Львівщині схему ввезення одягу та взуття відомих брендів під виглядом гуманітарної допомоги. За попередніми даними, вартість цього товару становить понад 11 мільйонів гривень», – заявив Козицький.

Згодом у прокуратурі Львівщини повідомили деталі викриття схеми. Зазначається, що під час обшуків у вантажівці та напівпричепі виявили та вилучили 144 мішки із одягом та стільки ж мішків із взуттям. Зокрема, знайшли понад 3 500 пар нового чоловічого, жіночого та дитячого взуття різних марок, в тому числі відомих брендів.

«За попередніми даними, загальна вага вилученого товару становить більш як 7,6 т товару, вартістю на понад 11 млн грн, при цьому, в офіційних документах, і вага і вид вантажу вказувались інші», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Справу відкрили за підробку документів (ч. 3 ст. 358 КК України. Тривають слідчі дії, вантажівку та напівпричеп вилучили, вирішується питання про накладення на них арешту та встановлюються особи причетні до злочину.

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