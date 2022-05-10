ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині благодійники замість гуманітарки ввозили брендовий одяг

Ольга Денисяка

|

У Львівській області викрили благодійну організацію, яка ввозила одяг та взуття відомих брендів під виглядом гуманітарної допомоги. Вартість товару становить понад 11 мільйонів гривень. Про це повідомив у Facebook голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

«Одна з благодійних організацій налагодила на Львівщині схему ввезення одягу та взуття відомих брендів під виглядом гуманітарної допомоги. За попередніми даними, вартість цього товару становить понад 11 мільйонів гривень», – заявив Козицький.

Згодом у прокуратурі Львівщини повідомили деталі викриття схеми. Зазначається, що під час обшуків у вантажівці та напівпричепі виявили та вилучили 144 мішки із одягом та стільки ж мішків із взуттям. Зокрема, знайшли понад 3 500 пар нового чоловічого, жіночого та дитячого взуття різних марок, в тому числі відомих брендів.

«За попередніми даними, загальна вага вилученого товару становить більш як 7,6 т товару, вартістю на понад 11 млн грн, при цьому, в офіційних документах, і вага і вид вантажу вказувались інші», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Справу відкрили за підробку документів (ч. 3 ст. 358 КК України. Тривають слідчі дії, вантажівку та напівпричеп вилучили, вирішується питання про накладення на них арешту та встановлюються особи причетні до злочину.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
В Україні оновили правила перетину кордону: що змінилось
Ольга ДЕНИСЯКА
В Україні оновили правила перетину кордону: що змінилось

Кабмін знову вніс зміни до Правил перетину державного кордону громадянами України. У Держприкордонслужбі пояснили, хто т...

Світ вшановує День пам’яті та примирення
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Світ вшановує День пам’яті та примирення

Сьогодні, 8 травня, у всьому світі, зокрема, і в Україні, відзначають День пам’яті та примирення, присвячений пам’яті же...

Затвердили умови вступу-2022 для майбутніх бакалаврів та магістрів
Ольга ДЕНИСЯКА
Затвердили умови вступу-2022 для майбутніх бакалаврів та магістрів

Міністерство освіти і науки затвердило Порядок прийому до вишів у 2022 році. У Центрі оцінювання якості освіти пояснили,...

Мережа АТБ відкрила другий магазин на Львівщині за час війни
Анастасія ПИЖ
Мережа АТБ відкрила другий магазин на Львівщині за час війни

Найбільша національна торговельна мережа АТБ за час активної фази війни відкриває вже другий свій магазин на мирній Льві...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів