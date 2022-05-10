На Харківщині знайшли тіла майже пів сотні цивільних

В Ізюмі на Харківщині під завалами будинку знайшли тіла загиблих місцевих мешканців. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Так, з-під завалів п’ятиповерхового будинку дістали тіла 44 загиблих. За словами Синєгубова, окупанти знищили багатоповерхівку ще в першій декаді березня.

«Це черговий жахливий воєнний злочин російських окупантів проти мирного населення! Ми фіксуємо кожен, і за кожен вони заплатять», – додав він.

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