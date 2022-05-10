До Маріуполя змушують переїжджати вихователів дитсадків

Вихователів дитячих садочків з Донецька змушують переїхати працювати до Маріуполя, Магнуша, Нікольського та Ялти. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Так, керівники закладів дошкільної освіти отримали розпорядження відібрати персонал для «організації роботи на місцях» у тимчасово окупованому Маріуполі та ще кількох населених пунктах.

Таким способом відбирають й персонал банківських установ. За даними розвідки, фінансовий сектор окупованих територій може повністю перейти під керівництво росіян.

«Таке переміщення кадрів пов’язане з недовірою окупаційних адміністрацій до місцевого населення. Також дається взнаки масовий виїзд персоналу на підконтрольну Україні територію та відмовою частини співробітників співпрацювати з окупаційною владою», – йдеться у повідомленні.

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