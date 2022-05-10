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ДБР завершило слідство у справі екснардепа Киви

Анастасія Диняк

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Державне бюро розслідувань завершило слідство щодо колишнього народного депутата Іллі Киви. Йому загрожує до 15 років за ґратами. Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

Так, Ілля Кива взяв участь в одному з російських пропагандистських шоу. Ексдепутат закликав російську владу насильно змінити конституційний лад та захопити державну владу в Україні.

Окрім того, він запропонував фізично усунути президента України Володимира Зеленського та інших високопосадовців держави, а також публічно закликав до ведення агресивної війни на території всієї країни.

Киву обвинувачують у державній зраді, пропаганді війни, посяганні на територіальну цілісність, закликах до захоплення державної влади та поширенні комуністичної символіки.

Наразі його оголосили у міжнародний розшук. Зраднику загрожує до 15 років за ґратами з конфіскацією майна.

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