Білорусь розгортає «сили спецоперації» на кордоні з Україною

Міністерство оборони Білорусі оголосило про розгортання «сил спецоперації» на кордоні з Україною, щоб зебезпечити безпеку республіки. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Так, білоруське Міноборони стурбоване тим, що ЗСУ нібито зосередили на Південному операційному напрямі близько 20 тисяч людей.

«З метою забезпечення безпеки республіки Білорусь на Південному напрямку сили підрозділів сил спеціальних операцій розгорнуті на трьох тактичних напрямках», – йдеться в повідомленні.

Окрім того, у відомстві скаржаться, що «США та їхні союзники» нарощують військову присутність біля кордонів. За їхніми словами, в акваторіях Середземного та Балтійського морів збільшилася кількість угруповань, які укомплектовані крилатими ракетами морського та повітряного базування. Окрім того, нібито збільшилась й кількість авіації в Польщі та країнах Балтії.

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