ОСТАННІ НОВИНИ

Білорусь розгортає «сили спецоперації» на кордоні з Україною

Анастасія Диняк

|

Міністерство оборони Білорусі оголосило про розгортання «сил спецоперації» на кордоні з Україною, щоб зебезпечити безпеку республіки. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Так, білоруське Міноборони стурбоване тим, що ЗСУ нібито зосередили на Південному операційному напрямі близько 20 тисяч людей.

«З метою забезпечення безпеки республіки Білорусь на Південному напрямку сили підрозділів сил спеціальних операцій розгорнуті на трьох тактичних напрямках», – йдеться в повідомленні.

Окрім того, у відомстві скаржаться, що «США та їхні союзники» нарощують військову присутність біля кордонів. За їхніми словами, в акваторіях Середземного та Балтійського морів збільшилася кількість угруповань, які укомплектовані крилатими ракетами морського та повітряного базування. Окрім того, нібито збільшилась й кількість авіації в Польщі та країнах Балтії.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
В Україні оновили правила перетину кордону: що змінилось
Ольга ДЕНИСЯКА
В Україні оновили правила перетину кордону: що змінилось

Кабмін знову вніс зміни до Правил перетину державного кордону громадянами України. У Держприкордонслужбі пояснили, хто т...

Світ вшановує День пам’яті та примирення
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Світ вшановує День пам’яті та примирення

Сьогодні, 8 травня, у всьому світі, зокрема, і в Україні, відзначають День пам’яті та примирення, присвячений пам’яті же...

Затвердили умови вступу-2022 для майбутніх бакалаврів та магістрів
Ольга ДЕНИСЯКА
Затвердили умови вступу-2022 для майбутніх бакалаврів та магістрів

Міністерство освіти і науки затвердило Порядок прийому до вишів у 2022 році. У Центрі оцінювання якості освіти пояснили,...

Мережа АТБ відкрила другий магазин на Львівщині за час війни
Анастасія ПИЖ
Мережа АТБ відкрила другий магазин на Львівщині за час війни

Найбільша національна торговельна мережа АТБ за час активної фази війни відкриває вже другий свій магазин на мирній Льві...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів