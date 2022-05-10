Бійці ООС відбили 12 атак та знищили 12 танків ворога

10 травня на Донецькому та Луганському напрямках військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 12 атак ворога та завдали втрат російським окупантам. Про це йдеться у Facebook ООС.
Зокрема, українські захисники знищили:
- 12 танків,
- 4 артилерійські системи,
- 19 одиниць бойової броньованої техніки,
- 2 одиниці спеціальної інженерної техніки
- 7 автомобілів ворога.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий гелікоптер Мі-24 та 3 безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10».
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Ольга Денисяка