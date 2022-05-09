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ЗСУ знищили ще шість безпілотників та три крилаті ракети ворога

Ольга Денисяка

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У неділю, 8 травня, Збройні Сили України уразили 10 повітряних цілей російських окупантів. Про це йдеться у Facebook Командування повітряних сил ЗСУ.

Так, 8 травня протиповітряною обороною Повітряних Сил Збройних Сил України уражено 5 безпілотних літальних апаратів: чотири «Орлан-10», один «Форпост», три крилаті ракети. Ще два «Орлан-10» знищили зенітно ракетні підрозділи Сухопутних військ.

Загалом за добу уражено 10 повітряних цілей:

  • сім безпілотників;
  • три крилаті ракети.

«Ударна авіація Повітряних Сил завдає ракетно-бомбових ударів по окупаційних військах, позбавляючи ворога можливості здійснювати наступальні дії на окремих напрямках», – додали у Командуванні повітряних сил.

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