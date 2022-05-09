ЗСУ проводять зачистку  Білогорівки на Луганщині

Українські військові розпочали зачистку Білогорівки на Луганщині, куди через понтонну переправу перейшли російські війська. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Так, одразу після зачистки Білогорівки поновиться евакуація мирного населення. За словами Гайдая, на вільній Луганщині досі залишаються більше 40 тисяч людей.

Окрім того, рятувальники зможуть почати розбирати завали в школі та сусідньому селі Шипілове, де 11 мешканців заблоковані у підвалі приватного будинку.

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