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З окупованого Херсона виїхали близько 45% жителів

Андрій Котенський

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Територію тимчасово окупованої Херсонщини покинув кожен п’ятий мешканець, попри відсутність офіційних зелених коридорів. Про це розповів голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута, пише Укрінформ.

«За попередніми підрахунками, з березня лише з Херсона виїхало близько 45% людей, з області – кожен п’ятий. Це катастрофічна цифра», – зазначив Лагута.

Жити в нестерпних умовах, які створили рашисти, дуже важко та небезпечно, зауважує Лагута. Окупанти мародерять, вбивають, ґвалтують, тому мирні жителі не витримують, дуже бояться та змушені залишати рідний дім.

Він розповів, що окупанти не дозволяли робити офіційних «зелених коридорів», тому люди, ризикуючи своїм життям, самотужки виїжджали, організовуючись у колони. Спочатку – через Олександрівку та Снігурівку. Ці шляхи окупанти закрили. Пізніше люди їхали через Давидів Брід у Кривий Ріг, але вже більш як тиждень і ця дорога закрита. У селах люди йшли навіть пішки, на велосипедах, пливли через річку. Вони залишили все майно, будинки, худобу.

Більша частина жителів області евакуювалася у Миколаївському та Дніпропетровському напрямках, зазначив голова ОВА.

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