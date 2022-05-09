ОСТАННІ НОВИНИ

В бою загинув відомий льотчик Ігор Бездай

Ольга Денисяка

|

В українському небі загинув офіцері Військово-морських сил, заступник Командуючого ВМС з авіації полковник Ігор Бедзай. Про це у Facebook повідомив очільник фонду «Повернись живим» Тарас Чмут.

Ігор Бедзай загинув під час виконання бойового завдання у складі екіпажу морського вертольоту Мі-14 від ракети російського винищувача.

Тарас Чмут розповів, що фактично завдяки лідерству Ігоря Бездая в Україні вдалось зберегти Морську авіацію.

«У 2014-му році полковник Бездай чи не єдиний з усього командування флоту хто проявив лідерство та рішучість – допоки всі чекали на міфічні «накази з Києва» він зорганізував особовий склад, підготував техніку, та на очах окупантів перегнав усю справну авіацію на континентальну частину України. А наступного дня – повторив це з тим, що не змогло полетіти першого дня», – повідомив Чмут.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
В Україні оновили правила перетину кордону: що змінилось
Ольга ДЕНИСЯКА
В Україні оновили правила перетину кордону: що змінилось

Кабмін знову вніс зміни до Правил перетину державного кордону громадянами України. У Держприкордонслужбі пояснили, хто т...

Світ вшановує День пам’яті та примирення
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Світ вшановує День пам’яті та примирення

Сьогодні, 8 травня, у всьому світі, зокрема, і в Україні, відзначають День пам’яті та примирення, присвячений пам’яті же...

Затвердили умови вступу-2022 для майбутніх бакалаврів та магістрів
Ольга ДЕНИСЯКА
Затвердили умови вступу-2022 для майбутніх бакалаврів та магістрів

Міністерство освіти і науки затвердило Порядок прийому до вишів у 2022 році. У Центрі оцінювання якості освіти пояснили,...

Мережа АТБ відкрила другий магазин на Львівщині за час війни
Анастасія ПИЖ
Мережа АТБ відкрила другий магазин на Львівщині за час війни

Найбільша національна торговельна мережа АТБ за час активної фази війни відкриває вже другий свій магазин на мирній Льві...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів