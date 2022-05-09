В бою загинув відомий льотчик Ігор Бездай

В українському небі загинув офіцері Військово-морських сил, заступник Командуючого ВМС з авіації полковник Ігор Бедзай. Про це у Facebook повідомив очільник фонду «Повернись живим» Тарас Чмут.

Ігор Бедзай загинув під час виконання бойового завдання у складі екіпажу морського вертольоту Мі-14 від ракети російського винищувача.

Тарас Чмут розповів, що фактично завдяки лідерству Ігоря Бездая в Україні вдалось зберегти Морську авіацію.

«У 2014-му році полковник Бездай чи не єдиний з усього командування флоту хто проявив лідерство та рішучість – допоки всі чекали на міфічні «накази з Києва» він зорганізував особовий склад, підготував техніку, та на очах окупантів перегнав усю справну авіацію на континентальну частину України. А наступного дня – повторив це з тим, що не змогло полетіти першого дня», – повідомив Чмут.

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