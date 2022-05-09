У ворога закінчуються високоточні боєприпаси

У російський військових закінчуються високоточні боєприпаси, тому вони починають заміняти їх менш ефективними. Про це повідомила британська розвідка.

Так, російські запаси високоточних боєприпасів, в тому числі й ракет, закінчуються. Ворог починає переходити на їхні старіші аналоги, які є менш надійними та точними. Окрім того, українським військовим легше їх ліквідувати.

«Вторгнення Росії в Україну виявило недоліки в її здатності наносити точні удари. Росія піддала українські міста інтенсивним та невибірковим бомбардуванням, не враховуючи можливу кількість жертв серед цивільного населення», – йдеться у повідомленні.

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