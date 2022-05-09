У Львові велопробігом вшанували воїнів-піхотинців

У неділю, 8 травня, у Львові відбувся велопробіг, присвячений Дню піхоти, який відзначали 6 травня. Про це йдеться у Facebook Академії сухопутних військ.

У велопробізі взяли участь офіцери, курсанти та працівники ЗС України Національної академії сухопутних військ, а також усі охочі мешканці і гості міста.

Маршрут загальною протяжністю приблизно півсотні кілометрів проліг від вулиці Героїв Майдану до с. Раковець і в зворотньому напрямку з проведенням спортивних і культурних заходів. В академії відзначили, що у Раковці розташований меморіал Борцям за волю України.

«Символічні відвідини пам’ятника дозволили десяткам жінок і чоловіків – учасникам пробігу – виявити солідарність та бойовий дух, а також у спортивний спосіб підтримати стан свого здоров’я», – йдеться в повідомленні.

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