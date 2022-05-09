ОСТАННІ НОВИНИ

У Херсоні в пусті квартири заселятимуть російських військових

Анастасія Диняк

|

У тимчасово окупованому Херсоні росіяни шукають списки покинутих квартир, щоб розселити там військових. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки України.

Так, окупанти закликають місцевих мешканців прийняти «нову реальність» та співпрацювати з «владою», оскільки просування ЗСУ на Херсонському напрямку не буде.

Від голів ОСББ мікрорайонів «Таврійський» та «Житлоселище» вимагаються списки порожніх квартир. У домівки українців планують заселити російських військових та співробітників спецслужб.

Окрім того, у місті збільшується кількість ворожих блокпостів та пересувних патрулів. За даними розвідки, до окупованого Херсону прибув так званий «голова ДНР» Денис Пушилін. Це пов’язують з питанням «зміни статусу» міста.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
В Україні оновили правила перетину кордону: що змінилось
Ольга ДЕНИСЯКА
В Україні оновили правила перетину кордону: що змінилось

Кабмін знову вніс зміни до Правил перетину державного кордону громадянами України. У Держприкордонслужбі пояснили, хто т...

Світ вшановує День пам’яті та примирення
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Світ вшановує День пам’яті та примирення

Сьогодні, 8 травня, у всьому світі, зокрема, і в Україні, відзначають День пам’яті та примирення, присвячений пам’яті же...

Затвердили умови вступу-2022 для майбутніх бакалаврів та магістрів
Ольга ДЕНИСЯКА
Затвердили умови вступу-2022 для майбутніх бакалаврів та магістрів

Міністерство освіти і науки затвердило Порядок прийому до вишів у 2022 році. У Центрі оцінювання якості освіти пояснили,...

Мережа АТБ відкрила другий магазин на Львівщині за час війни
Анастасія ПИЖ
Мережа АТБ відкрила другий магазин на Львівщині за час війни

Найбільша національна торговельна мережа АТБ за час активної фази війни відкриває вже другий свій магазин на мирній Льві...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів