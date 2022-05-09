У Херсоні в пусті квартири заселятимуть російських військових

У тимчасово окупованому Херсоні росіяни шукають списки покинутих квартир, щоб розселити там військових. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки України.

Так, окупанти закликають місцевих мешканців прийняти «нову реальність» та співпрацювати з «владою», оскільки просування ЗСУ на Херсонському напрямку не буде.

Від голів ОСББ мікрорайонів «Таврійський» та «Житлоселище» вимагаються списки порожніх квартир. У домівки українців планують заселити російських військових та співробітників спецслужб.

Окрім того, у місті збільшується кількість ворожих блокпостів та пересувних патрулів. За даними розвідки, до окупованого Херсону прибув так званий «голова ДНР» Денис Пушилін. Це пов’язують з питанням «зміни статусу» міста.

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