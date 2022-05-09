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Росіяни обстріляли евакуаційну колону з Мелітополя

Анастасія Диняк

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Російські військові відкрили вогонь по евакуаційній колоні, яка рухалася з тимчасово окупованого Мелітополя до Запоріжжя. Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

За словами мера Мелітополя Івана Федорова, місто покинули вже понад 60% місцевих мешканців. Це близько 70 тисяч українців. Але деякі з них досі не дісталися до безпечного місця.

«Ті, хто їхав через Оріхів вчора, витратили на дорогу 12 годин, потрапили під обстріл, а ті, хто їхав через Василівку – вже третій день стоять на фашистському блокпості та рашисти їх не пропускають в бік Запоріжжя. В цій колоні є діти, жінки, літні люди», – йдеться у повідомленні.

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