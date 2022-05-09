рф втратила на війні в Україні 26,6 тисячі військових та 1145 танків

Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила в Україні 25 650 військових, 1145 танків, 158 гелікоптерів та 377 безпілотників. Про це йдеться у Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Із 24 лютого до ранку 9 травня втрати росії на війні проти України становлять:

особового складу ‒ близько 25650 (+150) осіб ліквідовано

танків ‒ 1145 (+15) од,

бойових броньованих машин ‒ 2764 (+23) од,

артилерійських систем – 513 (+4) од,

реактивних систем залпового вогню ‒ 185 (+6) од,

засобів протиповітряної оборони ‒ 87 (+1) од,

літаків – 199 (+0) од,

гелікоптерів – 158 (+2) од,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 1970 (+9) од,

кораблі /катери ‒ 12 (+0) од,

безпілотників оперативно-тактичного рівня ‒ 377 (+17).

Спеціальна техніка ‒ 41 (+2).

крилаті ракети ‒ 94 (+2).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Авдіївському напрямку. Всі дані ще уточнюються.

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