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рф втратила на війні в Україні 26,6 тисячі військових та 1145 танків

Ольга Денисяка

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Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила в Україні 25 650 військових, 1145 танків, 158 гелікоптерів та 377 безпілотників. Про це йдеться у Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Із 24 лютого до ранку 9 травня втрати росії на війні проти України становлять:

  • особового складу ‒ близько  25650 (+150) осіб ліквідовано
  • танків  ‒ 1145 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 2764 (+23) од,
  • артилерійських систем – 513 (+4) од,
  • реактивних систем залпового вогню ‒ 185 (+6) од,
  • засобів протиповітряної оборони ‒  87 (+1) од,
  • літаків – 199 (+0) од,
  • гелікоптерів – 158 (+2) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 1970 (+9) од,
  • кораблі /катери ‒ 12 (+0) од,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня ‒ 377 (+17).
  • Спеціальна техніка ‒ 41 (+2).
  • крилаті ракети ‒ 94 (+2).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Авдіївському напрямку. Всі дані ще уточнюються.

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