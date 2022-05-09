рф втратила на війні в Україні 26,6 тисячі військових та 1145 танків

Від початку повномасштабного вторгнення росія втратила в Україні 25 650 військових, 1145 танків, 158 гелікоптерів та 377 безпілотників. Про це йдеться у Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Із 24 лютого до ранку 9 травня втрати росії на війні проти України становлять:
- особового складу ‒ близько 25650 (+150) осіб ліквідовано
- танків ‒ 1145 (+15) од,
- бойових броньованих машин ‒ 2764 (+23) од,
- артилерійських систем – 513 (+4) од,
- реактивних систем залпового вогню ‒ 185 (+6) од,
- засобів протиповітряної оборони ‒ 87 (+1) од,
- літаків – 199 (+0) од,
- гелікоптерів – 158 (+2) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 1970 (+9) од,
- кораблі /катери ‒ 12 (+0) од,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня ‒ 377 (+17).
- Спеціальна техніка ‒ 41 (+2).
- крилаті ракети ‒ 94 (+2).
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Авдіївському напрямку. Всі дані ще уточнюються.
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Ольга Денисяка