Рашисти продовжують обстрілювати Одесу

Росія вже тричі обстріляла Одесу за понеділок, 9 травня. Чотири ракети по місту запустили вранці, а ввечері пролунало ще 7 вибухів, пише Українська правда.

Ранковий обстріл Одеси відбувся під час візиту прем’єр-міністра Дениса Шмигаля і голови Євроради Шарль Мішеля.

«Бомбардування Одеси російськими ракетами відбувається практично щодня, як і сьогодні – прямо під час нашого з Шарлем Мішелем візиту. І вчора, і позавчора – кожного дня окупант намагається знищити це прекрасне місто», – повідомив Денис Шмигаль.

За словами голови Одеської ОВА Максима Марченко, удар по Одесі вели з території Криму береговим комплексом «Бастіон». Пошкоджено об’єкти інфраструктури.

Вже вечері 9 травня росіяни вдруге обстріляли Одещину трьома «Кинжалами» випущеними з літака стратегічної авіації Ту-22. Зафіксовано влучання в об’єкти туристичної інфраструктури. Зруйновано 5 будівель. Працює ППО.

Після цього Одесу втретє атакували. За попередньою інформацією у місті пролунало ще чотири вибухи.

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