Польські лісівники передали ЗСУ позашляховики

Польські лісівники передали українським бійцям 12 автомобілів підвищеної прохідності. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Так, польські лісівники не вперше допомагають Україні. Раніше вони передали понад 1300 тактичних рюкзаків зі спорядженням, 35 тепловізорів та інше оснащення для військових лісової охорони, які пішли до тероборони чи долучилися до лав ЗСУ.

Окрім того, поляки передали тонни гуманітарної допомоги. Зокрема це медичні препарати, аптечки, ліки та продукти харчування.

«Спільно з нашими сусідами ми протягом десятиліть розвивали лісову галузь по обидва боки кордону. Коли Росія напала на Україну, наші соратники з першого дня виступили на наш захист. Дякуємо їм за це», – зазначив Козицький.

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