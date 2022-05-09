Новий прокол роспропаганди. Боні та Клайда видали за фронтовиків

Під час так званого побєдобесного концерту приуроченому до 9 травня на Першому каналі серед знімків нібито фронтовиків, показали фотографію злочинців Бонні та Клайда, повідомляє Meduza.

Знімок з’явився у кадрі під час пісні «Якби не було війни» у виконанні Зари. За задумом на екрані відображалися фотографії пар, яких розлучила війна.

Фото Бонні та Клайда було знято у 1933 році за рік до їхнього розстрілу. Це не російські фронтовики, а відомі американські грабіжники.

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