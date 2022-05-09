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На Запоріжжі росіяни розгромили самих себе з «Сонцепека»

Ольга Денисяка

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У неділю, 8 травня, на Запорізькому напрямку російські окупанти застосували проти своїх же позицій важку вогнеметну систему «Сонцепек». Про це йдеться у Facebook 97-го піхотного батальйону 60-ої окремої піхотної бригади.

«Керівництво 97 Піхотного батальйону висловлює своє задоволення діями російських окупантів, які сьогодні, 8 травня, використовуючи на Запорізському напрямку важку вогнеметну систему “Сонцепек”, застосували її проти своїх позицій та фактично випалили рашистських окупантів з української землі. Такі дії позитивно сприймаються та всіляко підтримаються українськими військовими», – йдеться в повідомленні.

97-ий Піхотний батальйон наголосив, що продовжує знищувати окупантів на українській земли тримаючи оборону та виконуючи накази керівництва.

Водночас у Запорізькій військовій адміністрації заявили, що у Пологах російські військові розстріляли біля 20-ті своїх автомобілів, тільки щоб не їхати на лінію фронту, сказавши, що це зробили представники руху опору на тимчасово окупованій території Запорізького краю.

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