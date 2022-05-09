На Львівщині викрили агента російських спецслужб

Служба безпеки України затримала на Львівщині зрадника, який планував провести підривну діяльність на території області. Таким чином СБУ запобігла передачі важливої розвідувальної інформації ворожим спецслужбам. Про це йдеться у Facebook СБУ Львівщини.

Слідство встановило, що українець тривалий час підтримував зв’язок із представником спецслужби рф. За завданням куратора зрадник збирав інформацію для проведення підривної діяльності на шкоду нашій державі. Контррозвідники спецслужби блокували можливість передачі важливої інформації ворогу.

Наразі зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні злочину за ст.111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Зазначимо, що за держзраду в умовах воєнного стану загрожує позбавлення волі на 15 років, або довічне ув’язнення.

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