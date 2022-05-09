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Британія оголосила нові санкції проти росії та білорусі

Ольга Денисяка

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Велика Британія оголосила новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі на суму 1,7 мільярда фунтів стерлінгів, який стосується торгівлі. Про це з посиланням на сайт уряду Британії повідомляє Українська правда.

Як зазначають у британському уряді, цей пакет санкцій «має на меті ще більше послабити військову машину путіна».

«Це призведе до того, що загальна вартість товарів, які цілком чи частково підпали під імпортно-експортні санкції після початку незаконного вторгнення Росії в Україну, перевищить 4 мільярди фунтів стерлінгів», – сказано у повідомленні уряду.

Вказується, що мито буде підвищено на 35%. Нові імпортні мита охоплюватимуть товари на суму 1,4 мільярда фунтів стерлінгів, включаючи платину і паладій, «щоб завадити Путіну фінансувати свої військові зусилля».

Це пов’язано з тим, що Росія є однією з провідних країн-виробників платини і паладію, експорт яких залежить від Британії. Крім того, країна заборонить експорт до Росії деяких хімікатів, пластику, гуми і техніки загальною вартістю 250 млн фунтів.

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