Антон Струєв чинив військові звірства в Україні

Ідентифіковано ще одного російського військового, що чинив звірства під час окупації на Київщині. Антона Струєва, якого притягують до відповідальності, вже встигли нагородити у рф. Про це повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова на своїй сторінці у Facebook.

Командиру мотострілецької роти 15-ої «миротворчої» бригади 2-ої гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу зс рф Антону Струєву повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням.

«Встановлено, що командир роти разом із співслужбовцями у березні в окупованому селі Мокрець Броварського району взяли у полон двох беззбройних мирних мешканців. Він незаконно допитував бранців, щоб вивідати дані про патріотів, військовослужбовців ЗСУ та бійців тероборони. Вдягнувши тактичні рукавиці з пластиковими вставками, командир вибивав інформацію ударами по обличчях та головах потерпілих. А після наказав їм роздягнутись та запроторив у підвал», – повідомила Венедіктова.

У той же час стало відомо, що міноборони рф та їхній пропагандистський канал «Звезда» оспівували «подвиги» цього офіцера та ставили його «героїзм» за взірець. Бо Антон Струєв та його колеги сумлінно виконували накази воювати проти цивільних.

«Цей командир роти – вже третій військовослужбовець цієї «миротворчої» бригади рф повідомлений про підозру в порушенні законів та звичаїв війни в Броварському районі.

Ще двоє його співслужбовців викриті у жорстокому знущанні із військовополоненого та із священника у селі Богданівка», – зазначила Ірина Венедіктова.

Якщо ви впізнаєте цього військовослужбовця рф і маєте свідчення про його участь в інших воєнних злочинах – надсилайте докази на наш єдиний хаб https://warcrimes.gov.ua/

або звертайтеся до Київської обласної прокуратури: 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75.

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