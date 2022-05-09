93 бригада показала парад трофейних російських танків

93-тя окрема механізована бригада Холодний Яр опублікувала фото «параду» із танків, які наші захисники відбили у росіян.

«День Перемоги будемо святкувати у майбутньому. Його дата ще не визначена, але вона обов’язково буде. Ми докладаємо до цього максимум зусиль. А поки – влаштовуємо військовий «парад» на трофейних російських танках по передньому краю. Все буде Україна», – йдеться у повідомлнні.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.