В Італії затримали розкішну яхту, що може належати путіну

Фінансова поліція Італії арештувала «Шехерезаду» – одну із найдорожчих яхт у світі вартістю у понад 700 мільйонів доларів, яку пов’язують із російським диктатором владіміром путіном. Про це повідомила відома українська юристка, колишня держуповноважена Антимонопольного комітету України Агія Загребельська на своїй сторінці у Facebook.

За її словами одна з 14 найбільших та найдорожчих яхт у світі – «Шехеразада» намагалася покинути порт північного узбережжя Тоскани… Капітан яхти – британець роздавав інтерв’ю, в яких стверджував, що все «згідно з та відповідно до», а яхта не належить жодному підсанкційному суб’єкту.

«Члени екіпажу, перелік яких змогли дістати журналісти, просто відмовлялися спілкуватися або говорили, що вже десятки років не виходили в море. І лише один, під загрозою покарання за порушення умов договору про нерозголошення, сказав, що екіпаж між собою називав «Шехеразаду» яхтою Путіна. Останні два роки яхта кожне літо вирушала в Сочі. І сам Путін любить яхти… – це слабкість м’ясника до західної розкоші, яку нездатна створити росія… Вже ніхто нікуди не пливе, яхта заарештована», – повідомила Агія Загребельська.

Фінансова поліція Італія ще не повідомила, хто ж її реальний власник, а першими прізвище кінцевого власника має назвати Рада Європи.

«Не так важливо, до якого юридичного рівня правди зможе докопатися правова система.

Важливо, що яхта ціною 700 млн. доларів з двома вертолітними майданчиками, басейном, танцполом та найтаємничішою зі всіх особою власника – в руках правосуддя.

Тим більше, що американські чиновники, хоча й не офіційно, але вже сказали, що удар нанесений саме по путіну і «Шехеразада» належала йому», – зауважила Агія Загребельська.

За даними DW, яхту було затримано 6 травня в порту Маріна-ді-Каррара. Наразі відомо, що судно мало «значні економічні та ділові зв’язки» з високопосадовцями в російському уряді та особами, які перебувають під санкціями Євросоюзу.

«Шехерезада» зареєстрована на Кайманових островах та належить офшорній компанії Bielor Asset Limited, бенефіціар якої наразі невідомий.

На яхті вартістю 700 мільйонів доларів є шість палуб, шість гостьових кают, спа-салон, масажні кабінети, сауни, спортзал. За даними, NYT судно обладнане басейном, який перетворюється на танцпол.

Також на яхті є два вертолітні майданчики та ангар для вертольота. На борту є три каміни: два газові та один дров’яний – «величезна рідкість навіть для супер’яхт».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.