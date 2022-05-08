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У Британії вчать українських військових керувати ЗРК Starstreak

Андрій Котенський

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За кордоном українські військові вчаться оперувати британськими переносними ЗРК Starstreak та артилерією 155 калібру, а також тривають перемовини про підготовку військових пілотів. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков в ефірі телемарафону, пише Українська правда.

«Британці вже взялися вчити наші ССО оперувати «Старстріками», в Польщі зробили підготовку. Наших взяли, коли ухвалили рішення, що будуть броньовані машини у нас і на «Спартанах» почали вчити наших і технарів, і водіїв, і «Спартани» вже сьогодні їдуть з підготовленими хлопцями. Наші артилеристи вчаться в трьох країнах якраз використовувати 155 калібри як американські, так і французькі… Зараз ми налагодили систему підготовки по інших видах озброєння…

Я вже веду перемовини, щоб наші пілоти виїжджали на навчання. Тому що прийде час, коли ми почнемо опановувати мінімум А-10, те, що називають «тандерболт», або той самий F-15, F -16, або якісь «Гріпини» шведського виробництва», – розповів Олексій Резніков.

На тренінгові курси братимуть українських інструкторів, аби ті вже в Україні навчали українських військових.

Також Резніков нагадав про участь США в озброєні України.

«Ленд-ліз – це ще одне підтвердження прийняття рішення у Білому домі, у Капітолії, що вони принципово хочуть бути нашими партнерами у цій перемозі. Це як Друга світова війна – прийняття рішення Америкою вступити у війну проти Гітлера воно, по суті, змінило історію. Тоді Черчилль переконав Сполучені Штати, що вони повинні увійти в цю війну, а сьогодні Володимир Зеленський переконав Сполучені Штати, що вони мають вступити в такий спосіб в цю підтримку», – повідомив міністр оборони.

Як відомо, на думку посадовців США, артилерія з Заходу, що наповнила Україну, змінить хід війни з Росією і змусить як РФ, так і Україну «діяти спритніше», аби уникнути серйозних жертв.

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