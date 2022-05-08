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США і Канада повертають свої посольства в Київ

Ольга Денисяка

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Адміністрація Джо Байдена повертає групу американських дипломатів назад до посольства США в Києві.Про це, як пише hromadske, повідомляє американська служба CBS з посиланням на чотирьох чиновників США.

Джерела в Держдепі повідомили виданню, що посольство США сподівається відновити роботу в Києві та підняти там американський прапор найближчими тижнями.

«Повернення дипломатів до посольства покликане підкреслити нездатність президента росії володимира путіна захопити українську столицю, попри те, що зараз триває його важка війна на виснаження на півдні та сході країни», – пише CBS, зазначивши, що цей крок є частиною зусиль США з протидії російській пропаганді.

«росіяни зроблять усе можливе, щоб використати дату [9 травня] з точки зору своїх пропагандистських зусиль, – заявляв раніше речник Держдепартаменту Нед Прайс. – Я цілком впевнений, що ви почуєте більше від США, від наших партнерів, зокрема і партнерів по НАТО, напередодні 9 травня».

Згодом CNN зазнімкувало, як тимчасова повірена США в Україні Крістіна Квін та група американських дипломатів повернулися в київське посольство 8 травня.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо також оголосив про відновлення роботи посольства Канади в Києві і підняв прапор країни над будівлею.

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