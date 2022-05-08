Спікерка Бундестагу прибула до Києва

Спікерка німецького Бундестагу Бербель Бас почала свій візит до Києва. Про це повідомив керівник протокольної служби Бундестагу у своєму Twitter, пише Європейська правда.

«Президентка Бундестагу Бербель Бас починає візит до Києва. Сьогодні, 8 травня, вона вшановуватиме загиблих у Другій світовій війні і від тиранії націонал соціалістів, а також візьме участь у політичних переговорах», – повідомив він.

Наскільки відомо, планується її зустріч зі спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

Як голова Бундестагу політик СДПН займає другу посаду в Німеччині після федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра.

Днями очікується візит до Києва також міністерки закордонних справ Анналени Бербок.

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