Рашисти втратили в Україні ще 8 танків та 400 військових

На війні проти України загинули вже більше 25500 військовослужбовців російської федерації. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

Із 24 лютого до ранку 8 травня втрати росії на війні проти України становлять:

особового складу – близько 25 500 (+400) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1130 одиниці (+8),

бойових броньованих машин ‒ 2741 одиниць (+28),

артилерійських систем – 509 одиниць (+0),

РСЗВ – 179 одиниці (+7),

засоби ППО – 86 одиниці (+2),

літаків – 199 одиниць (+0),

гелікоптерів – 156 одиниць (+1),

автомобільної техніки та автоцистерн – 1961 одиниці (+27),

кораблі /катери – 12 одиниць (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 360 одиниця (+19),

спеціальна техніка – 39 одиниць (+1),

крилаті ракети – 92 одиниць (+2).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Новопавлівському напрямку.

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