Рашисти втратили в Україні ще 8 танків та 400 військових

На війні проти України загинули вже більше 25500 військовослужбовців російської федерації. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.
Із 24 лютого до ранку 8 травня втрати росії на війні проти України становлять:
особового складу – близько 25 500 (+400) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1130 одиниці (+8),
бойових броньованих машин ‒ 2741 одиниць (+28),
артилерійських систем – 509 одиниць (+0),
РСЗВ – 179 одиниці (+7),
засоби ППО – 86 одиниці (+2),
літаків – 199 одиниць (+0),
гелікоптерів – 156 одиниць (+1),
автомобільної техніки та автоцистерн – 1961 одиниці (+27),
кораблі /катери – 12 одиниць (+1),
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 360 одиниця (+19),
спеціальна техніка – 39 одиниць (+1),
крилаті ракети – 92 одиниць (+2).
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Новопавлівському напрямку.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Андрій Котенський