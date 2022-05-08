Протиповітряна оборона знищила 14 цілей РФ

За минулу добу, 07 травня 2022 року, українські сили ППО знищено 14 повітряних цілей російських окупантів. Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Також повідомляється, що рашисти завдають ракетного удару по території України крилатими ракетами із стратегічних бомбардувальників Ту-95мс, або ж Ту-160, які уже традиційно відпрацьовують з Каспійського регіону.

За суботу, 7 травня, противник випустив по цілях на території України близько 10 крилатих ракет (імовірно типу Х-101). Дві ракети знищено нашою протиповітряною обороною.

Зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил уражено один вертоліт Мі-28Н, сім БпЛА «Орлан-10», два БпЛА «Форпост» та дві крилаті ракети. Крім того, щонайменше два «Орлани» знищено підрозділами ЗРВ Сухопутних військ.

Відтак наші оборонці ліквідували:

1 гелікоптер;

11 БпЛА (ОТР);

2 крилаті ракети.

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