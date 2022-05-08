Перша леді США відвідала Ужгород

8 травня перша леді США Джилл Байден відвідала Ужгород і зустрілась там з переселенцями та Оленою Зеленською. Про це йдеться в Телеграмі Закарпатської обласної ради.

«Джил Байден зустрілась в Ужгороді із українською першою леді Оленою Зеленською. Примітно, що це сталось в День матері», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, Джилл Байден та Олена Зеленська відвідали школу в Ужгороді, де розселили внутрішньопереміщених осіб з областей України, де тривають бойові дії.

В облраді відзначають, що візит Першої леді Байден є демонстрацією підтримки України з боку високопоставлених представників США.

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Крім відвідин Ужгорода, поїздка передбачає зупинки в словацьких містах Братислава, Кошице та Вишнє Нємєцьке. Наразі Джилл Байден покинула територію України.

Зазначається таокж, що візит не анонсували і він був засекреченим закритим для ЗМІ. Присутня була лише прсслужба Білого дому.

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Фото: Reuters