Перша леді США відвідала Ужгород

8 травня перша леді США Джилл Байден відвідала Ужгород і зустрілась там з переселенцями та Оленою Зеленською. Про це йдеться в Телеграмі Закарпатської обласної ради.
«Джил Байден зустрілась в Ужгороді із українською першою леді Оленою Зеленською. Примітно, що це сталось в День матері», – йдеться в повідомленні.
Зокрема, Джилл Байден та Олена Зеленська відвідали школу в Ужгороді, де розселили внутрішньопереміщених осіб з областей України, де тривають бойові дії.
В облраді відзначають, що візит Першої леді Байден є демонстрацією підтримки України з боку високопоставлених представників США.
Крім відвідин Ужгорода, поїздка передбачає зупинки в словацьких містах Братислава, Кошице та Вишнє Нємєцьке. Наразі Джилл Байден покинула територію України.
Зазначається таокж, що візит не анонсували і він був засекреченим закритим для ЗМІ. Присутня була лише прсслужба Білого дому.
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Фото: Reuters
Ольга Денисяка