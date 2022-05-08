Окупанти на Херсонщині пиячать і влаштовують перестрілки між собою

Російські загарбники займаються рекетом на Херсонщині, а у «вільний від роботи час» – сильно пиячать, після чого влаштовують між собою перестрілки та різанину. Про це свідчить телефонна розмова, яку перехопила й опублікувала СБУ.

«Наш блок-пост нормально, а соседи начудили… Начали деньги у украинцев «трясти». Тысяча рублей проезд», – розповідає своїй дружині загарбник із так званої «ДНР».

Він додає, що окупанти масово пиячать і від цього почали «самоліквідацію» власної армії: «Понажирались… «Крыша» у всех уже едет потихоньку… На одном блокпосту перестреляли друг друга, бл*дь, на втором – порезали друг друга…».

На запитання про своє повернення додому загарбник відповідає, що буде до 9 травня. Але не 2022, а 2023 року…

Найбільш імовірно, що окупант повернеться у пластиковому пакеті. Бо якщо його не знищать українські захисники, то високі шанси, що це зробить хтось із вояків «найсинішої» армії світу – після чергової пляшки горілки…

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