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На Сихові автомобіль зніс світлофор

Ольга Денисяка

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Вночі 8 травня у Сихівському районі Львова водій авто заснув за кермом і в’їхав у світлофор. Про це йдеться у Facebook Львівавтодору.

Аварія сталася на проспекті Червоної Калини біля верхнього «Шувару». Водій заснув за кермом і автомобіль в’їхав у стійку світлофору – від удару вона повалилася. На щастя, обійшлося без людських жертв. На місці працювала поліція.

Внаслідок ДТП пошкоджено транспортний та пішохідний світлофори, світлофорну опору, кнопку виклику пішоходів та мережу кабелів. У Львівавтодорі зазначили, що зранку працівники вже відремонтували всі пошкодження.

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