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На Луганщині окупанти обстріляли нафтопереробний завод, є загроза вибуху

Ольга Денисяка

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8 травня росіяни вкотре обстріляли нафтопереробний завод у Лисичанську на Луганщині. Внаслідок обстрілів на заводі сталась пожежа, наразі є загроза вибуху сусідніх резервуарів. Про це в Телеграм повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Гайдай повідомив, що внаслідок влучання рашистських снарядів загорілися виробничі потужності заводу, зокрема установка з отримання сірки та станція змішування речовин.

Голова ОВА наголосив, що площа пожежі наразі – 360 кв. м, є загроза вибуху сусідньої групи резервуарів. Загасити зараз пожежу неможливо через те, що не вщухають обстріли.

«Рятувальники намагалися приборкати вогонь, проте почався артилерійський обстріл і пожежники були вимушені зупинитися та покинули зону небезпеки», – заявив Гайдай.

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