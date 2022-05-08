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Джастін Трюдо в Ірпені на власні очі побачив «подвиги» рашистів

Андрій Котенський

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Щойно мав честь говорити із Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Він приїхав в Ірпінь, щоб на власні очі побачити все те жахіття, яке вчинили з нашим містом російські окупанти. Про це повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин на своєму Telegram-каналі.

За словами Олександра Маркушина, Джастін Трюдо був шокований. Адже він побачив спаленими та вщент зруйнованими не військові об’єкти, а домівки ірпінчан, які ще недавно раділи життю і мали свої плани на майбутнє.

У Ірпені сподіваються, що Канада і українська діаспора в Канаді, допоможе місту відновитися після війни.

«Щиро дякую пану Трюдо за ту підтримку, яку сьогодні надає Канада Україні. Віримо у подальшу співпрацю наших країн і щодо відбудови українських міст після нашої перемоги. Сподіваюся на підтримку пана Джастіна Трюдо в організації зусиль української діаспори в Канаді щодо відбудови об’єктів інфраструктури в Ірпені. З відповідними офіційними листами Ірпінь звернеться вже найближчим часом», – йдеться у повідомленні Олександра Маркушина.

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