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Бійці ООС знищили ще 20 танків та 3 безпілотники окупантів

Ольга Денисяка

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В неділю, 8 травня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили шість атак ворога та завдали втрат російським окупантам. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

Зокрема, українські захисники знищили 20 танків, одну артилерійську систему, 28 одиниць бойової броньованої техніки, один спеціальний броньований автомобіль та 5 одиниць автомобільної техніки противника (в тому числі один паливозаправник).

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 3 безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10».

Загалом за тиждень, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 71 ворожу атаку. Знищили 67 танків, 26 артилерійських систем (з них 7 РСЗВ), 110 одиниць бойової броньованої техніки, 5 спеціальних броньованих автомобілів, 4 одиниці спеціальної інженерної та 39 одиниць автомобільної техніки ворога (в тому числі один паливозаправник). Підрозділами ППО збито 2 літаки, один гелікоптер, одну крилату ракету та 33 безпілотні літальні апарати окупантів.

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