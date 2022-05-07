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Зеленський анонсував другий етап евакуації із «Азовсталі»

Андрій Котенський

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Україна спільно із командою Міжнародного комітету Червоного Хреста й Організації Об’єднаних Націй готує другий етап евакуації українців із «Азовсталі». Про це під час вечірнього відеозвернення повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами Володимира Зеленського із «Азовсталі» евакуйовано цивільних і тепер спробують евакуювати поранених військових та медиків.

«Дякую командам Міжнародного комітету Червоного Хреста й Організації Об’єднаних Націй, які допомогли нам провести перший етап евакуаційної місії з «Азовсталі».  Вдалося врятувати понад 300 людей – жінок, дітей. Фактично ми вивели цивільних із «Азовсталі». І готуємо зараз другий етап евакуаційної місії – поранених і медиків. Звичайно, якщо всі виконають домовленості. Звичайно, якщо не буде брехні»,

– повідомив Володимир Зеленський.

Водночас він зауважив, що також працюють й над тим, щоб вивезти наших військових. Усіх героїв, які захищають Маріуполь.

«Це надзвичайно складно. Але важливо. Впевнений, усі розуміють головну причину цієї складності, а також де ця причина перебуває. Але ми не втрачаємо надії. Ми не зупиняємося. Щоденно шукаємо такий дипломатичний варіант, який може спрацювати – зазначив Володимир Зеленський.

На 8 травня продовжать роботи гуманітарних коридорів для всіх мешканців Маріуполя та навколишніх населених пунктів.

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