Втрати росії на війні в Україні перевалили за 25 тисяч військових

На війні проти України загинули вже більше 25 тисяч військовослужбовців російської федерації. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.
Із 24 лютого до ранку 7 травня втрати росії на війні проти України становлять:
- особового складу – близько 25 100 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1122 одиниці (+12),
- бойових броньованих машин ‒ 2713 одиниць (+27),
- артилерійських систем – 509 одиниць (+7),
- РСЗВ – 172 одиниці (+1),
- засоби ППО – 84 одиниці (+1),
- літаків – 199 одиниць (+0),
- гелікоптерів – 155 одиниць (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 1934 одиниці (+8),
- кораблі /катери – 11 одиниць (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 341 одиниця (+17),
- спеціальна техніка – 38 одиниць (+0),
- крилаті ракети – 90 одиниць (+0).
Найбільші втрати противник минулої доби поніс у Слобожанському операційному районі. Всі дані уточнюються.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Наталя Дуляба