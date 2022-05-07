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Втрати росії на війні в Україні перевалили за 25 тисяч військових

Наталя Дуляба

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На війні проти України загинули вже більше 25 тисяч військовослужбовців російської федерації. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

Із 24 лютого до ранку 7 травня втрати росії на війні проти України становлять:

  • особового складу – близько 25 100 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1122 одиниці (+12),
  • бойових броньованих машин ‒ 2713 одиниць (+27),
  • артилерійських систем – 509 одиниць (+7),
  • РСЗВ – 172 одиниці (+1),
  • засоби ППО – 84 одиниці (+1),
  • літаків – 199 одиниць (+0),
  • гелікоптерів – 155 одиниць (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 1934 одиниці (+8),
  • кораблі /катери – 11 одиниць (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 341 одиниця (+17),
  • спеціальна техніка – 38 одиниць (+0),
  • крилаті ракети – 90 одиниць (+0).

Найбільші втрати противник минулої доби поніс у Слобожанському операційному районі. Всі дані уточнюються.

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