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У Києві радять путіну просто «zaстрелитися»

Андрій Котенський

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У Києві з’явилася інсталяція-послання російському президенту владіміру путіну під назвою «Zaстрелись». Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки на своїй сторінці у Facebook.

«Просто «Zaстрелись». Такий натяк посилають кияни путіну через дотепну інсталяцію. Якийсь час вона буде стояти у центрі столиці України», – йдеться у повідомленні.

Автори інсталяції сподіваються, що путін послухається.

Фото: Володимир Яковлев

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