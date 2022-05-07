Російська армія зруйнувала майже 200 об'єктів культурної спадщини в Україні

Станом на 7 травня російська армія зруйнувала або пошкодила вже майже 200 об’єктів культурної спадщини в Україні. Про це під час вечірнього відеозвернення повідомив президент України Володимир Зеленський.

Музеї і культурна спадщина України становить страшну небезпеку для рашистів.

«Минулої ночі російська армія витратила ракету, щоб знищити музей Григорія Сковороди у Харківській області. Ракету. Щоб знищити музей. Музей філософа та поета, який жив у XVІІІ столітті. Який учив людей того, що таке справжнє християнське ставлення до життя і як людині пізнати себе. Що ж, схоже, що це страшна небезпека для сучасної Росії – і музеї, і християнське ставлення до життя, і пізнання людьми себе», – повідомив Володимир Зеленський.

Зеленський не перестає дивуватися цинізму росії, яка знищує українські культурні цінності.

«Прицільні ракетні удари по музеях – це навіть не кожен терорист додумається. Але ось така армія воює проти нас. Ось це вони хочуть принести і в інші європейські країни.

Станом на 7 травня російська армія зруйнувала або пошкодила вже майже 200 об’єктів культурної спадщини», – зазначив гарант.

Окрім того додав, що: «Сьогодні ж загарбники завдали ракетного удару по Одесі. По місту, в якому майже кожна вулиця має щось памʼятне, щось історичне. Але для російської армії й це немає значення. Їм би тільки вбивати та руйнувати. Одеса? Харківщина? Донбас? Їм однаково. Лише Збройні Сили України й опір нашого народу можуть зупинити цю нелюдську навалу. Це варварство, яке має ракети, але не має нічого з того, що робить людей людьми».

На фото руїни розбомбленого музею Сковороди, що на Харківщині

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