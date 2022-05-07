росіяни вихваляються вбивствами українських жінок на очах у дітей

російські військові розповідають своїм родичам, як в Україні вбивають жінок на очах у дітей. Про це свідчить телефонна розмова, яку перехопила і опублікувала СБУ.

Поки російська пропаганда намагається переконати, що загарбники не чинять жодних військових злочинів, ті в телефонних розмовах хизуються своїми звірствами. Так, вояка з рф розповідає своїй дружині, як його поплічники вбивають людей на окупованих територіях, в тому числі й жінок на очах у дітей.

«Шла мать с двумя детьми… Ну и че, наши вальнули ее при детях. Завалили…», – розказує російський командир гаубичної батареї.

У відповідь його дружина не знайшла нічого кращого, ніж виправдати цей злочин: «Конечно, она считается… тоже враг».

При цьому росіянин ще й навіть нарікав на озлобленість українців, які опинились в окупації.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.