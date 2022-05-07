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росіяни вдарили ракетами по Полтавщині

Наталя Дуляба

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Росія завдала ракетного удару по інфраструктурному об’єкті у місті Карлівка Полтавської області. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Ворожі ракети влучили в один із об’єктів інфраструктури в місті Карлівка. Внаслідок удару загиблих чи поранених немає.

«Жертв і постраждалих внаслідок ворожого удару по інфраструктурі в Карлівці немає. Пожежа вже ліквідована. Вибуховою хвилею пошкоджено шибки в будівлях, розташованих неподалік», – написав Дмитро Лунін.

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