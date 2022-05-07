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росіяни вдарили ракетами по Одещині

Наталя Дуляба

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У суботу, 7 травня, російська війська випустили по Одещині чотири крилаті ракети. Попередньо відомо, що обійшлося без постраждалих. Про це йдеться на сторінці Оперативного командування «Південь» у Facebook.

«По Одещині нанесено ракетний удар чотирма крилатими ракетами із застосуванням стратегічної авіації. Ворог продовжує не тільки фізичне руйнування інфраструктури регіону, а й психологічний тиск на цивільне населення», – вказано у повідомленні.

За попередніми даними, постраждалих внаслідок ракетного удару немає. Інформація уточнюється.

Водночас у соцмережах мешканці пишуть, що ракети влучили по об’єктах в Одесі. Над містом видно клуби диму.

Згодом влучання по Одесі підтвердив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук: «У місто прилетіло кілька ракет. Ворог вчергове підтвердив свою підступність».

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