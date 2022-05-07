Росія запустила по Одесі шість ракет

Сьогодні, 7 травня 2022 року, по Одещині нанесено ракетний удар шістьма крилатими ракетами із застосуванням стратегічної авіації. Про це йдеться в офіційному повідомленні оперативного командування «Південь».

4 ракети влучили в приватне підприємство з виготовлення меблів, що розташоване у житловому районі міста. Ударною хвилею та уламками понівечино багатоповерхові будинки поряд.

Ще 2 ракети знову нанесли ураження по пошкоджений раніше злітно-посадковій смузі та центру керування польотами Одеського аеропорту.

За даними Одеської міської ради, на місцях влучання працюють рятувальники, вибухотехніки та слідчо-оперативні групи. Пожежу на площі близько 900 кв.м ліквідовано. Триває розбір завалів.

До ліквідації наслідків бомбардувань міста залучено понад 60 рятувальників. Постраждалих наразі немає. Інформація уточнюється.

«Дотримуйтесь норм безпеки, не нехтуйте попередженнями про повітряну тривогу, не піддавайтеся паніці, не заважайте Збройним Силам та Силам оборони виконувати свої задачі», – йдеться у повідомленні Одеської мерії.

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