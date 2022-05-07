Окупанти здійснили авіаудар по Сумщині, є поранений

У суботу, 7 травня, територію двох громад у Сумській області обстріляла російська авіація. Поранення дістала одна людина. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Авіаудар війська рф здійснили по території Миропільської та Хотінської громад. Ворожа авіація застосовувала ракети класу «повітря – земля».

«Внаслідок обстрілу поранено людину», – написав Дмитро Живицький.

Водночас речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко стверджує, що два ворожі літаки, найімовірніше Су-35, двічі завдали ракетно-бомбових ударів по українській території, а потім відкрили вогонь й по території рф.

«Обидва обстріли відбулися на ділянці відділу прикордонної служби “Юнаківка” Сумського загону. Українські прикордонники, які несли службу на цьому напрямку, встигли зайти в укриття. Варто наголосити, що під час одного з заходів ворожі літаки обстрілювали не лише українську, а й відкривали вогонь по російській території», – цитує Демченка Українська правда.

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