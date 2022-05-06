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Зеленський підписав закон про дерадянізацію законодавства

Анастасія Диняк

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Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт про дерадянізацію законодавства України. Про це повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

Відповідний закон передбачає, що відтепер в українському законодавстві немає:

  • згадки про «перемоги Великої Жовтневої соціалістичної революції»;
  • прагнення втілювати в життя «ленінські ідеї побудови комуністичного суспільства»;
  • посилання на програми, розроблені комуністичною партією;
  • пріоритету в правах комсомольців, комуністів та інших «таваріщєй».

Окрім того, закон скасовує близько 1200 актів органів державної влади та управління Союзу РСР, Української РСР (Української СРР).

Також упродовж трьох місяців Кабмін має провести дерадянізацію серед своїх нормативно-правових документів та напрацювати новий Трудовий, Житловий кодекс і Кодекс про адміністративні проступки.

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