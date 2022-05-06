Відбувся ще один обмін полоненими

Додому повернули 41 українця, серед них й 11 жінок. Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Так, у п’ятницю, 6 травня, з полону звільнили 42 українця. Додому повертаються 28 військових та 13 цивільних. Серед них – 11 жінок.

«Особливо радісно, що сьогодні серед звільнених є настоятель храму Православної Церкви України», – зауважила міністерка.

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