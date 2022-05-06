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СБУ взяла в полон 11 російських снайперів

Анастасія Диняк

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В ході спецоперації СБУ на Харківщині було взято в полон 11 російських снайперів, які обстрілювали українські позиції. Про це повідомили в Службі безпеки України.

Так, з початку війни СБУ ліквідувала понад 140 ворожих диверсійно-розвідувальних груп і викрила 4 тисячі колаборантів.

На Житомирщині затримали агента спецслужб Росії, який збирав розвіддані щодо кількості та боєготовності українських літаків.

У Київській області затримали двох колаборантів, які допомагали російським окупантам орієнтуватися на місцевості Бучанського району.

У Хмельницькій області військова контррозвідка СБУ знешкодила ворожу диверсійну групу із трьох осіб, яка планувала диверсії в регіоні.

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