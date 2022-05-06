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росія продовжує відсилати строковиків на війну в Україну

Наталя Дуляба

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Через високі втрати на фронті окупанти намагаються терміново поповнити резерви живої сили, тому продовжують надсилати на війну в Україну строковиків. Про це йдеться на сторінці Головного управління розвідки Міноборони України у Facebook.

Незважаючи на неодноразові заяви кремля про неприпустимість залучення до участі у війні солдатів строкової служби, таки випадки фіксують дедалі частіше.

Встановлено, що в складі 217 повітряно-десантного полку 98 повітрянодесантної дивізії (Іваново) до бойових дій на території України активно залучають військовослужбовців строкової служби. Нині 98 дивізія окупанта бере участь у боях на території Харківської області.

За даними розвідки, поспіх у відновленні втрат армії рф призводить до скорочення навчання майбутніх окупантів. Новобранці 8 армії південного військового округу збройних сил рф проходять 4-денний курс підготовки. Після цього їх направляють на доукомплектування мотострілецьких підрозділів на території України.

Також російська влада на примусово-добровільній засаді направляє до 40 медичних працівників Криму у безоплатне відрядження на окуповані території Донецької області. Термін «відрядження» для «надання допомоги» – до двох тижнів.

«Разом із тим частішають випадки дезертирства окупантів. Так, в селі Рибальче Херсонської області окупанти розшукують 15 військовослужбовців рф. Вони не бажають вступати в бойові дії з українською армією і залишили місце дислокації підрозділу», – додають в українській розвідці.

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