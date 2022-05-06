Переселенці з «Л/ДНР» скаржаться, що росія їх кинула, – перехоплення СБУ

Люди з фейкових республік «ЛНР/ДНР», що з початком війни виїхали в росію, нарікають, що влада рф їх кинула. Про це свідчить розмова одного з окупантів, яку перехопила й опублікувала Служба безпеки України.

У перехопленій спецслужбою розмові російський окупант говорить зі своєю дружиною з Краснодарського краю. Вона розказує, як переселенці з квазіреспублік Донбасу нарікають на умови свого проживання в росії.

«Баба из Донецка высказывала, что им обещали одно жилье, а дали другое, обещали по одному кормить, а кормят по-другому…», – каже жінка.

І вона, і її чоловік-окупант не стримують емоцій і не добирають із цього приводу слів: «Не нравится – пизд*й обратно, тебя сюда никто не звал и никто здесь не держит!».

При цьому вояка з рф встиг обуритись, що переселенці, мовляв, чекають, що в росії все у них «буде в шоколаді».

«Тож реальність, в яку потрапили переселенці з тимчасово окупованих територій, не має нічого спільного з пропагандистськими сюжетами про допомогу “жителям Донбасса”. Відігравши роль “біженців” на росТБ, вони тепер залишені напризволяще і почуваються «людьми другого сорту» в оточенні росіян, які їх відверто зневажають. Ось такий він – руZZкій мір», – додають в СБУ.

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