Окупанти скаржаться, що можуть повернутися додому лише вантажами «200» та «300»

Все більше російських окупантів хочуть покинути місця бойових дій, але єдина можливість – бути пораненим або загиблим. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Так, українська розвідка перехопила розмову російського військового що наразі перебуває на тимчасово окупованій території Харківської області. Чоловік розповідає дружині, що «незначно поранені» військові, насправді всі загинули.

Також окупант скаржиться на те, що хоче швидше повернутися з війни і його не лякає навіть трибунал, бо в зоні бойових дій в рази гірше.

«Тут стільки людей занапастили. Командири жодного разу не воювали. Вони такі завдання ставлять… Нас вже немає майже. Можливо 50 людей з 800. Треба вибиратися звідси. Бо тут тільки один вихід – або 200-й, або 300-й», – каже він.

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